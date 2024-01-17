مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح يصل إلى "قطر" لتلقي العلاج (فيديو)

المنامة - ياسر ابراهيم - وصل مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، مساء الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعد وصوله في وقت سابق إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وكانت نقابة الصحافيين المصريين قد تقدمت بالشكر للسلطات المصرية على استجابتها لطلبها تسهيل دخول مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

وأعلن نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، في بيان الثلاثاء، تواصل النقابة مع الدحدوح بعد وصوله إلى الجانب المصري من معبر رفح للاطمئنان عليه.

وطبقاً لبيان النقابة "وجه الدحدوح الشكر للدولة المصرية ولكل الصحافيين المصريين ومجلس النقابة على دعمهم له وللقضية الفلسطينية، كما وجه الشكر للزملاء في الجزيرة على دعمهم له، مشيراً إلى أنه سيتوجه للخارج لاستكمال علاجه".

وشدّدت النقابة المصرية على مطالبها المستمرة بوقف العدوان على غزة، موجهةً الشكر لأجهزة الدولة المصرية، و"من بذل جهداً للمساعدة في قضية وائل الدحدوح وعلاج الجرحى الفلسطينيين".

وكان الاحتلال قد استهدف عائلة الدحدوح في 25 أكتوبر الماضي ما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه وابنته وحفيده و8 آخرين من أفراد أسرته، في قصف على مكان نزوحهم في مخيم النصيرات في وسط القطاع.

وفي 15 ديسمبر/ كانون الأول، استشهد مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة، وأصيب وائل الدحدوح بجراح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حيفا في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي السابع من يناير/ كانون الثاني الحالي، استشهد نجل الدحدوح الصحافي حمزة، مع زميله الصحافي مصطفى ثريا، بعد استهدافهما من قبل الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ من طائرة مسيّرة غرب خانيونس في قطاع غزة.

وكان مراسل "الجزيرة" قد تقدم بطلب لاجتياز الحدود إلى مصر عبر معبر رفح البري قبل استشهاد ابنه حمزة، لكن الاحتلال الإسرائيلي ماطل في إعطاء الموافقة، قبل السماح له بالدخول ليسافر من هناك لمتابعة علاجه في الخارج.