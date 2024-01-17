نجاة شخصين والبحث عن ٣ جثث إثر سقوط ملاكي بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجا شخصان من الموت ويبحث رجال الإنقاذ النهري عن ٣ جثامين إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب الجيزة اليوم الأربعاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة في الترعة نطاق البدرشين.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع قطاع الجنوب.

رجال الإنقاذ نجحوا في استخراج شخصين على قيد الحياة دون إصابات والبحث عن ٣ آخرين تحت الماء لانتشال جثامينهم.