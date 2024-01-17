محادثات بين ميقاتي وعبداللهيان على هامش منتدى دافوس

اجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على هامش منتدى دافوس في سويسرا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة- إرنا.

وكان ميقاتي قد وصل الى سويسرا الثلاثاء للمشاركة في برامج المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2024".