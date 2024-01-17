شكرا لقرائتكم خبر عن عقب فوزه بالانتخابات التمهيدية بأيوا.. ترامب يمثل أمام القضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد يوم من فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا الأمريكية، مثل الرئيس السابق دونالد ترامب أمام القضاء في بداية محاكمة تشهير ثانية رفعتها ضده الكاتبة الأمريكية "إي جان كارول" في نيويورك. محاكمة ترامب وبدأت المحاكمة يوم الثلاثاء في محكمة في مانهاتن باختيار هيئة محلفين من تسعة أشخاص.

وأدلى كل من ترامب وكارول بتصريحات افتتاحية من خلال محاميهما.

وفي مايو 2023، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن ترامب، المرشح الجمهوري المتوقع في الانتخابات الرئاسية هذا العام، اعتدى على كارول واعتدى عليها جنسيًا، ثم شهّر بها لاحقا في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في عام 1996، ثم منحت هيئة المحلفين الكاتبة تعويضًا بلغ مجموعه 5 ملايين دولار. المحاكمة الثانية ولم يظهر ترامب نفسه أبدًا في المحاكمة الأولى ولم يكن حضوره إلزاميًا في بداية المحاكمة الثانية.

وقبل بدء المحاكمة الثانية، حكم قاض بالفعل بأن التعليقات الإضافية التي أدلى بها ترامب كانت تشهيرية. وهذا يعني أن هيئة المحلفين الآن عليها فقط أن تقرر مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه ترامب.

وتطالب كارول بأكثر من 10 ملايين دولار. وقال محامي كارول، شون كراولي، إن المبلغ المرتفع له ما يبرره لأن موكلته تعيش في خوف من "التهديدات" التي تتلقاها من أنصار ترامب.