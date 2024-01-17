18.5 مليون لاجىء بأوكرانيا منذ بدء الحرب و19 ألف فارين في 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم،الأربعاء، عن وصول نحو 19 ألف لاجئ قادمين من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ فبراير عام 2022 إلى أكثر من 18.5 مليون شخص.

وأضافت الوكالة، بحسب راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن نحو 18 ألفا و300 أوكراني غادروا بولندا أمس الثلاثاء متجهين إلى بلادهم؛ ليبلغ إجمالي العائدين حتى الآن أكثر من 16.7 مليون شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

فيما نقلت روسيا اليوم مقال الكاتب "زبيغنيو لينتوفيتش" يعلن فيه أن وارسو تتحضر وهي ماضية إلى الحرب، مشيرًا إلى قيام المصانع البولندية بتوسيع إنتاجها إلى العديد من الاتجاهات، مدفوعة بمخاوف النزاع الأوكراني، مضيفة "المصانع البولندية سوف تخوض الحرب، الإنتاج جار على قدم وساق".

وأكد الكاتب أن الشركات المحلية عملت مؤخرا على زيادة حجم إنتاجها، في الوقت الذي يتصاعد فيه الخوف من تصاعد النزاع بين روسيا وأوكرانيا.