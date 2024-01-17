مقتل وإصابة 7 أفراد في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الدفاع في قرغيزستان اليوم، الأربعاء، تحطم مروحية عسكرية في قاعدة تابعة لها في العاصمة بيشكيك؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة سبعة آخرين.

وذكرت الوزارة، في بيان، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط،" أنه أثناء رحلة تدريبية اليوم الأربعاء، قامت مروحية من طراز "مي – 8" تابعة لقوات الدفاع الجوي القيرغيزية بهبوط اضطراري في قاعدة فرونزي-1 الجوية؛ ما تسبب في تحطمها ومصرع شخص، وإصابة سبعة آخرين".

يذكر أن المروحية من طراز "مي – 8" تعد مروحية للنقل والقتال، كما تستخدم للأغراض المدنية كمروحية لنقل الركاب والبضائع.