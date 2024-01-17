ظاهرة جوية تزيد الإحساس بالبرد.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير 2024 إلى الإثنين 22 يناير 2024.

وقالت الهيئة في بيان، إنه يسود ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2:4 درجة مئوية.

طقس الأربعاء

طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 30 % تقريبا.

طقس الخميس والجمعة

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً، من 4 الى 9 صباحاً تقريبا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس السبت

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي فترات متقطعة.

طقس الأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40 % تقريبا.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الاثنين

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40 % تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.