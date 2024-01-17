خارجية الصين دعت إلى "ضبط النفس" بعد ضربة في باكستان نُسبت إلى إيران

دعت خارجية الصين، باكستان وإيران إلى "ضبط النفس" بعد أن ذكرت سلطات باكستان أنّ طهران نفذت غارة جوية على أراضيها، فيما تحدث وسائل إعلام إيرانية أنّ القصف أدى إلى تدمير مقرين رئيسيين لجماعة مسلحة وهي "جيش العدل" في إقليم بلوشستان جنوبي غربي باكستان، دون أن يصدر تعليق رسمي إيراني.
ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي دوري، إلى "أننا ندعو الجانبين إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب التصرفات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوتر، والعمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار".
ولم تعلّق إيران رسميا على هذه الأنباء، حيث اتهمت باكستان إيران بتنفيذ عمليات قصف جوي ليل الثلاثاء الأربعاء على مناطق حدودية داخل أراضيها، وجاءت بعد ساعات من شنّ طهران ضربات صاروخية ضد أهداف "إرهابية" وللموساد في أربيل وسوريا.
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