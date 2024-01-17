توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال امطار خفيفة صباحا خاصة شمال البلاد ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي تصبح ضمن معدلاتها الموسمية، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بعد الظهر وبعض الامطار الخفيفة في المناطق الجبلية مع تساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر، حتى الفترة المسائية حيث يستقر الطقس تدريجيا.

الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال امطار خفيفة صباحا خاصة شمال البلاد ، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية.

السبت: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، فيما ترتفع الحرارة على الجبال و في الداخل.