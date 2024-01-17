أمير الكويت يصدر مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الأربعاء مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيراً.

وتضمن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

وعلى صعيد الحقائب الوزارية الاقتصادية، جرى تعيين عماد العتيقي نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للنفط، وأنور المضف وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

كما تضم الحكومة الجديدة سالم الحجرف وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، وعبد الله الجوعان وزيرا للتجارة والصناعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدر أمير الكويت أمرا بتعيين الشيخ محمد السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وكلفه بترشيح أعضاء حكومة جديدة.