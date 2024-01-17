مصادر النشرة: جهود رئاسية تبذل والبحث سيكون في أسماء جديدة

أفادت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، بأنه على الرغم من التصعيد العسكري المستمر على الجبهة الجنوبية، إلا أن هناك جهوداً تبذل على مستوى الإستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أن هذا التصعيد قد يكون المعبر الذي يفتح أبواب التسوية، خصوصاً إذا ما وقع حادث كبير.

وكشفت المصادر عن جولة إستكشافية قام بها أحد الموفدين القطريين، ليس هو الشخصية القطرية المكلفة بمتابعة الملف اللبناني بشكل مباشر، حيث حصلت لقاءات مع مجموعة من الشخصيات اللبنانية المعنية بالإستحقاق الرئاسي ترشيحاً، مؤكدة أن البحث سيكون في أسماء جديدة لم تطرح في الماضي، خصوصاً أنه لم يسجل أي جديد على مستوى الأسماء التي سبق أن طرحت، من ضمن تسوية مرحلية بناء على التطورات القائمة في المنطقة.