كبيرة منسقي الأمم المتحدة : رأيت جهود مصر لإدخال المساعدات لغزة

الشارقة - اميمة ياسر - قالت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاخ، إنّ زيارتها لمصر مهمة للغاية حيث رأت على الأرض الجهود المصرية لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت في تصريحات خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء للإطلاع على واقع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أنّه أجرت مباحثات مهمة مع سامح شكري ونيفين القباج وزيري الخارجية والتضامن الاجتماعي (على الترتيب)، وكذلك مع اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، ومسئولي الهلال الأحمر المصري.

وأشارت إلى أنّ مهمتها ضرورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد استقبل اليوم الأربعاء، المسئولة الأممية، خلال وصولها الي مطار العريش الدولي.

وقال المحافظ، إن هذه الزيارة تعد الأولى لها عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن 2720 ، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورحب المحافظ بها، مستعرضًا الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وطريقة إدخال تلك المساعدات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

بدورها، أعربت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.