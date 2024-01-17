عاجل.. صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق داخل إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق شمال إسرائيل، بالقرب من لبنان وهي ديشون، يفتاح، المالكية، وراموت نفتالي، بالجليل الأعلى بعد انباء عن تسلل طائرات مسيّرة.

على جانب آخر، أعلنت كتائب القسام، أنه بعد عودة مجاهديها من مناطق الاشتباك في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، قاموا بتدمير 6 دبابات إسرائيلية من نوع ميركفاه وناقلة جند.

وأضافت القسام في بيان لها : نفذت قواتنا مهمة مشتركة مع سرايا القدس دمروا خلالها جرافة إسرائيلية بعبوة مضادة للدروع، كما قام مجاهدونا بقنص 4 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل أحد المنازل، واستهدفوا قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة TBG وأجهزوا عليها من مسافة صفر وفجروا عبوة مضادة للأفراد "رعدية" بمجموعة أخرى تحصنت داخل مسجد ثم أجهزت عليها، ودكوا تجمعات العدو في محاور التوغل بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.