لهذا السبب أمريكا لم تضرب جميع مواقع "أنصار الله" مرة واحدة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هجمات ضد عشرات المواقع التابعة لـ"أنصار الله" اليمنية في صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، وشمل ذلك مطارات ومواقع عسكرية.

وحسب وكالة سبوتنيك، بعد الهجمات التي تم تنفيذها قبل أيام، نفذت "أنصار الله" عمليات قصف استهدفت سفنا في البحر الأحمر، وتعهدت برد مؤلم على واشنطن ولندن.

ويثير ذلك تساؤلات حول السبب الذي جعل واشنطن لا تقصف جميع الأهداف التابعة لـ"أنصار الله"، وهو ما تحدث عنه وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك إسبر، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية.

وقال إسبر إن هدف الهجمات التي تنفذها واشنطن هو ردع "أنصار الله"، مشيرًا إلى أنه تم استهداف نحو 60 هدفا في ليلة واحدة.

وتابع: "اعتقدت الإدارة الأمريكية أن تلك الضربات ستكون كافية لتحقيق الردع، ومنع "أنصار الله" من تنفيذ المزيد من الهجمات"، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بإضعاف وتعطيل قدرتهم وأعتقد أنه ربما تم تحقيق ذلك".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: "يبدو أنهم سيواصلون هجماتهم حتى نستمر في تدمير مواقع الرادار ومنصات الإطلاق ومراكز القيادة والسيطرة التابعة لهم".

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، لكنها لم تتمكن من الحصول على دعم جميع حلفائها لدعم هذا التحالف.

وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت "أنصار الله"، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.

ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 13 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.