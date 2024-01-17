سفير قبرص لدى الأردن يؤكد دعم بلاده لمخرجات قمة العقبة الثلاثية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير قبرص لدى الأردن ميخاليس ايوانو اليوم الأربعاء أن بلاده تدعم مُخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في مدينة العقبة مؤخرا والتي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس لوقف الحرب على غزة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال استقبال رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية القبرصية النائب سالم العمري بمقر مجلس النواب الأردني اليوم للسفير القبرصي.

وأكد النائب العمري على الجهود التي يقوم بها الملك عبدالله الثاني تجاه وقف الحرب الإسرائيلية على غزة، والدفع بضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967..مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات بين الأردن وقبرص في مجالات الاقتصاد والزراعة والسياحة، خصوصًا الدينية منها.

وبدوره .. أكد السفير القبرصي دعم قبرص للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس .. مشددًا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن "الصداقة البرلمانية الأردنية - القبرصية" تعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين .. موضحا أن القبرصيين يحبذون زيارة الأردن، نظرًا لما يتمتع به من مناخ جاذب، وموقع متميز، وكذلك آثار تاريخية ودينية، كمدينة جرش والبترا، و"المغطس".