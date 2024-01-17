توقيف أحد المتورطين بعملية تهريب كمية من المعسل المهرب والمخبأ بطريقة محترفة داخل خزان لتعبئة الغاز

اعلنت المديريّـة العـامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان، بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية ومنها عمليات التهريب (دخان، محروقات وغيرها)، كثفت القطعات المختصة إجراءاتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات للعمل على توقيف المتورطين بها. وبتاريخ 7-1-2024، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في محلة العبدة، اشتبهت ببيك أب نوع "هينو" على متنه خزان معد لتعبئة الغاز، فعملت على ضبطه وتوقيف سائقه، وباستجلاء هويته تبيّن انه يدعى: - ق. م. (مواليد عام 1986، لبناني)، وقد عثرت بحوزته على هاتف خلوي ومبلغ مالي بالعملة السورية، وبتفتيش البيك أب تم ضبط /175/ صندوقاً من التبغ (معسل) مخبأة بطريقة محترفة في داخله".

واوضح البيان "بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة قيامه بنقل الدخان والمعسل المهرّب وذلك بعد ان يستحصل عليها من منطقة البقاع بعد التنسيق مع شخص من الجنسية السورية، الى منطقة الضاحية الجنوبية وتسليمها لأحد الأشخاص في المحلة، وذلك لقاء مبلغ /350/ دولارًا أميركيًا، كما أضاف أنه يعمل في هذا المجال منذ حوالى العام بمعدل نقلتين الى /3/ نقلات في الأسبوع". وقد سلمت المضبوطات إلى إدارة حصر التبغ والتنباك.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل جار لتوقيف متورطين آخرين.