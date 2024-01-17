القسام نعت وليد أحمد حسنين من مخيم المية ومية – صيدا والذي ارتقى في جنوب لبنان

نعت كتائب القسام في لبنان "القسامي المجاهد وليد أحمد حسنين من مخيم المية ومية – صيدا جنوب لبنان، والذي ارتقى مساء الأربعاء 17 كانون الثاني 2024م، 5 رجب 1445هـ، في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى".

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