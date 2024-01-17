أعلنت السلطات الاميركية إعادة إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة الكيانات "الإرهابية" بسبب هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. واوضح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحافيين، إن "الولايات المتحدة ستصنف ... الحوثيين كإرهابيين دوليين"، مشيرا إلى أن العمل بالتصنيف لن يبدأ قبل 30 يوما ويمكن إلغاؤه "في حال أوقف الحوثيون هجماتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: واشنطن تعيد إدراج الحوثيين اليمنيين على قائمة المنظمات "الإرهابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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