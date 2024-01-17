الحوثيون: القرار الأميركي بتصنيفنا منظمة ارهابية لن يزيدنا سوى تمسك بموقفنا الداعم للفلسطينيين

اكد المتحدث باسم حركة "انصار الله" اليمنية محمد عبد السلام في حديث لوكالة "رويترز" بأن "تصنيف أميركا للحركة "منظمة إرهابية" لن يؤثر على موقفنا، والهجمات على السفن المتجهة لإسرائيل ستستمر".
وفي حديث لقناة "الجزيرة"، اكد عبد السلام بان "القرار الأميركي بتصنيفنا منظمة ارهابية لن يزيدنا سوى تمسكا بموقفنا الداعم للفلسطينيين". واكد "لن نتراجع عن استهداف السفن الاسرائيلية أو السفن المتجهة الى الموانئ في فلسطين ... لمساندة الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن الحوثيين سيردون على اي ضربات جديدة تشنها الولايات المتحدة أو بريطانيا على اليمن.
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