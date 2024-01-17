الخارجية الروسية: يجب على الغرب تنسيق عمليات مكافحة الإرهاب مع سوريا والعراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن أي عملية غربية لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق "غير مسموح بها"، إلا بالتنسيق مع سلطات هذين البلدين، على خلفية تصعيد الوضع في منطقة "الحكم الذاتي" الكردية في العراق وشمال سوريا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت زاخاروفا - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "نعتقد أن أي عمليات لمكافحة الإرهاب على أراضي الدول الأخرى غير مسموح بها إلا بالاتفاق والتنسيق مع حكومات هذه الدول، وتحديدا سوريا والعراق، الصديقتين لنا".

وأضافت: سيؤدي هذا النهج، من بين أمور أخرى، إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين والمخاطر الإنسانية.

وكرر المتحدث دعوة روسيا - باستمرار - إلى ضرورة احترام سيادة سوريا والعراق وسلامتهما الإقليمية، فضلا عن الانسحاب السريع من أراضيهما لجميع الوحدات العسكرية الأجنبية، "المتمركزة هناك بشكل غير قانوني".

وفي الوقت نفسه، شددت المتحدثة الروسية على أن موسكو تراقب - عن كثب - تطور الوضع في هذه المناطق.

وأشارت زاخاروفا إلى قصف الحرس الثوري الإيراني عددًا من المنشآت في منطقة الحكم الذاتي الكردية في العراق، والتي، وفقًا لطهران، لها صلات بقوى خارجية تقوم بأنشطة تخريبية ضد إيران. إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية مؤخراً عن عملية عسكرية ناجحة ضد الجماعات الكردية في سوريا والعراق، تم فيها ضرب أكثر من 70 هدفاً لحزب العمال الكردستاني".

وشددت المتحدثة الروسية على "اقتناع" بلادها "بأهمية مواصلة القتال بلا هوادة ضد الجماعات الإرهابية أينما كانت".