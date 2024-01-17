حماس تدين إدراج أمريكا حركة أنصار الله كمنظمة إرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت حركة حماس، إدراج أمريكا حركة أنصار الله كحركة إرهابية، ووصفت هذا التصنيف باللاأخلاقي .

وقالت حماس في بيان لها : " ندين بأشد العبارات إعادة إدراج واشنطن لحركة أنصار الله في اليمن كحركة "إرهابية عالمية"، ونعتبره قراراً مسيساً، وانحيازاً فاضحاً للاحتلال ومحاولة مكشوفة لحمايته ومنحه الغطاء لاستكمال عدوانه الوحشي والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة؛ وهذا التصنيف اللاأخلاقي يثبت تماهي إدارة الرئيس بايدن مع الأجندة الصهيونية الاحتلالية التوسعية في فلسطين والمنطقة".

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت اليوم الأربعاء إعادة تصنيف الحوثيين كـ"كيان إرهابي عالمي"، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية البريطانية على المسلحين اليمنيين "المدعومين من إيران"، والذين شنوا موجات من الهجمات على السفن التجارية.. واشترطت أنه حال توقف الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن؛ فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور.

وجاء في بيان لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الذي نشر على موقع البيت الأبيض: "على مدى الأشهر الماضية، شارك المسلحون الحوثيون المتمركزون في اليمن في هجمات غير مسبوقة ضد القوات العسكرية الأمريكية والسفن البحرية الدولية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن. تتناسب هذه الهجمات مع التعريف التقليدي للإرهاب. لقد عرّضت أفراد الولايات المتحدة والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، وعرضت التجارة العالمية للخطر، وهددت حرية الملاحة. لقد اتحدت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في ردنا وفي إدانة هذه الهجمات بأشد العبارات".

وأضاف البيان "اليوم، ردًا على هذه التهديدات والهجمات المستمرة، أعلنت الولايات المتحدة تصنيف أنصار الله، المعروفين أيضًا باسم الحوثيين، ككيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص. ويعد هذا التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم. إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

وتابع البيان "سيدخل هذا التصنيف حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من الآن؛ للسماح لنا بضمان وجود منح إنسانية قوية؛ حتى يستهدف عملنا الحوثيين وليس شعب اليمن. نحن نعمل على طرح منح وتراخيص غير مسبوقة للمساعدة في منع الآثار السلبية على الشعب اليمني. لا ينبغي لشعب اليمن أن يدفع ثمن أفعال الحوثيين. إننا نبعث برسالة واضحة مفادها أن الشحنات التجارية إلى الموانئ اليمنية التي يعتمد عليها الشعب اليمني في الغذاء والدواء والوقود يجب أن تستمر وألا تشملها عقوباتنا. هذا بالإضافة إلى الاستثناءات التي ندرجها في جميع برامج العقوبات فيما يتعلق بالغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية".