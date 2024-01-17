غوتيريس يحذر من التداعيات الكارثية لاندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن أي مواجهة شاملة بين إسرائيل ولبنان ستكون كارثية تماماً، في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد غوتيريس في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة".

واردف غوتيريش إن "اتساع رقعة القتال الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمراً كارثياً تماماً. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى. وقال "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية".

وكرّر غوتيريس دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة. وقال "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".