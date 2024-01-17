حمدان: لن ينجح أعداؤنا في تحقيق أي من أهدافهم بصمود شعبنا وببسالة مقاومتنا

أشار القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، الى أنه "لن ينجح أعداؤنا في تحقيق أي من أهدافهم بصمود شعبنا وببسالة مقاومتنا، و800 ألف فلسطيني يعيشون في مجاعة حقيقية بسبب منع الاحتلال إدخال الإمدادات الضرورية إلى القطاع".

ولفت حمدان، الى أنه "أكثر من 7000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض ومعظمهم من الأطفال والنساء، والاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 2000 مجزرة ضد المدنيين في غزة خلفت أكثر من 21 ألف شهيد".، مؤكداً أن "المقاومة في الضفة لن يثنيها القتل عن أداء واجبها ذلك أن معركة طوفان الأقصى تعني كل فلسطين ومستقبلها".

ورأى أن "استمرار الاحتلال في جرائمه يمثل وصمة عار تاريخية لكل المتقاعسين ممن امتنعوا حتى اللحظة عن تجريم الاحتلال، والإدارة الأميركية شريكة في قتل شعبنا ولن تكون بمعزل عن المساءلة قانونياً وأخلاقياً".

ورحّب حمدان، بـ"إعلان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عزمه دخول غزة وكسر الحصار"، لافتاً الى أن "التلاحم الوطني بين أبناء شعبنا يؤكد أن هذا الشعب يحتضن مقاومته ويؤمن أن خياره الاستراتيجي هو المقاومة

وشدد على أن "المطلوب أن يقف الكل الوطني صفاً واحداً في مواجهة الاحتلال ونازيته تجاه شعبنا ونؤكد ضرورة تصعيد الثورة والمقاومة".