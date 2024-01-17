اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية انها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن. واوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ربانا أبلغ عن استهداف طائرة مسيرة لسفينة، لافتة الى ان الربان أبلغ عن نشوب حريق على متن السفينة قبل إطفائه لاحقا.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرق عدن في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.