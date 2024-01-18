شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تؤكد رغبتها في تعزيز التعاون مع كوريا الشمالية في كل المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت روسيا أن كوريا الشمالية شريك مهم لها، وأنها تعتزم تعزيز العلاقات معها في كل المجالات، بما في ذلك المجالات الحساسة.

جاء ذلك خلال زيارة لوزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون-هي إلى موسكو، وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف يوم الأربعاء، ردًا على سؤال عن العلاقات الدفاعية، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "لقد قلنا مرارًا وأنا مستعد لتكرارها، إن كوريا الشمالية شريك مهم لنا. لقاء بوتين ولافروف وكانت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية التقت مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف والرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء.

وقال بيسكوف، إن الاجتماع مع بوتين ركز على "العلاقات الثنائية بشكل عام، وكذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية".

ووعدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بتقديم تقرير مفصل في وقت لاحق. تعزيز التعاون العسكري وتأتي هذه الزيارة وسط تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إذ زودت بيونج يانج موسكو بأسلحة لاستخدامها في حربها مع أوكرانيا، مقابل مساعدة فنية من روسيا لبرامج الأسلحة لكوريا الشمالية.

وخلال محادثاته مع تشوي، أعرب لافروف عن تقديره لدعم بيونج يانج لـ"العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا، في حين قالت تشوي إن كوريا الشمالية ستفي بشكل كامل بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها في قمة سبتمبر بين بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون.