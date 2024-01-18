أسعار المنازل في المملكة المتحدة تنخفض بأكبر قدر منذ 2011

اعلن مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS" "إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت بأكبر قدر في أكثر من 12 عاماً في نوفمبر، حيث انخفضت بنسبة 2.1% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022".

واوضح مكتب الإحصاءات الوطنية: "إن الأسعار انخفضت في تشرين الأول بنسبة 1.3%". ولفت الى إن لندن كانت المنطقة التي شهدت أكبر انخفاض سنوي، حيث انخفضت الأسعار في العاصمة بنسبة 6%.

وأظهرت مقاييس أخرى لسوق الإسكان في بريطانيا علامات استقرار في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع بعض مقاييس أسعار المنازل مع ارتفاع الطلب حيث كان يبدو أن أسعار الرهن العقاري قد بلغت ذروتها.

لكن الارتفاع المفاجئ في التضخم في بريطانيا، الأربعاء، أدى إلى تراجع توقعات السوق بشأن الموعد الذي من المتوقع أن يخفض فيه بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى بعد 14 زيادة متتالية بين أواخر عام 2021 وأب 2023.

وارتفع مقياس مكتب الإحصاءات الوطنية للإيجارات الخاصة بنسبة 6.2% على أساس سنوي حتى كانون الأول، وهي نفس وتيرة الزيادة التي شوهدت في الأشهر الـ 12 حتى تشرين الثاني.