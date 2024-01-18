ارتفاع حصيلة ضحايا الضربة الباكستانية على إيران

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وسائل الإعلام الإيرانية عن ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الباكستانية على منطقة حدودية في إيران من 7 إلى 9 أشخاص، على ما ذكر الإعلام الرسمي، الخميس، فيما كشف الجيش الباكستاني عن ملابسات الضربات.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن مساعد محافظ سيستان بلوشستان الإيرانية علي رضا مرحمتي إن "رجلين قتلا أيضا في الهجوم الصاروخي صباحا في إحدى القرى الحدودية في سراوان، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 9".

وأفاد مرحمتي في وقت سابق عن مقتل 3 نساء و4 أطفال في الضربات.

وذكرت باكستان، الخميس، أنها "نفّذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدا ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة".

وأكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي في مقابلة تلفزيونية بأن جميع القتلى "مواطنون أجانب".

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء من دون الإفصاح عن مصادرها بأنه يعتقد أن القتلى من "المواطنين الباكستانيين".

من جانبه، ذكر الجيش الباكستاني في بيان ملابسات الضربات وجاء فيه: