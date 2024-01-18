تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 /2024 في يومها الثاني بشكل منتظم دون شكوى من الطلاب.

ويؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم 87068 طالبا، الامتحان في 412 لجنة، في مادتي الجبر والإحصاء، والتربية الدينية، كما يؤدي نحو 3492 طالبا من طلاب الإعدادية المهنية الامتحان في 25 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

وأشار وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي مشكلات أو شكاوى من الامتحان على مستوى جميع اللجان بالإدارات التعليمية العشر.

وصرح وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، حيث جرى الاطمئنان إلى خروج جميع خطوط السير من مركز توزيع الأسئلة إلى جميع اللجان البالغ عددها 437 لجنة في ظل الحماية الأمنية والحماية المدنية، وحتى دخول اللجان، ويستمر أعمالها حتى نهاية اليوم والاطمئنان إلى عدم وجود مشكلات خلال سير الامتحانات.