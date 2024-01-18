شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توتر خطير.. باكستان تؤكد “نفذنا ضربات داخل إيران” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

على وقع التوتر الذي تفجر مؤخراً بين إيران وباكستان، وبعد يومين على تنفيذ طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية، أعلنت إسلام أباد ضرب مواقع في الداخل الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الضربات التي نفذتها كانت دفاعا عن أمن البلاد ومصلحتها الوطنية.

كما أضافت اليوم الخميس أن “عددا من الإرهابيين قتل خلال العملية التي اعتمدت على معلومات المخابرات”.

لكنها شددت في الوقت عينه على احترام سيادة إيران ووحدة أراضيها، لافتة إلى أنها ستواصل مساعيها لإيجاد حلول مشتركة مع طهران ضد الإرهاب.

وقالت ممتاز زهرة بلوش المتحدثة باسم الخارجية خلال مؤتمر صحفي إن رئيس الوزراء المؤقت أنور الحق كاكار سيختصر زيارته للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

كذلك أوضحت أن بلادها تحترم السيادة الإيرانية، إلا أنها لفتت إلى أن إسلام أباد أبلغت طهران مرارا بنشاطات بعض الجماعات الارهابية على أراضيها، في إشارة إلى جيش تحرير بلوشستان.

أما في ما يتعلق بأي وساطة بين البلدين، فقالت إنه ليس لديها علم بشأن وساطة من طرف ثالث بين الجانبين.

وكان مسؤول في المخابرات الباكستانية أعلن بوقت سابق اليوم أن بلاده نفذت ضربات داخل الأراضي الإيرانية استهدفت مجموعات مسلحة مناهضة لبلاده.

دوي انفجارات

فيما سُمع دويّ انفجارات عدّة في جنوب شرق إيران المضطرب. وقال مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان إنّ دويّ “انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا)

كما أشار مسؤول أمني آخر إلى أن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في المحافظة الإيرانية، مضيفاً أن ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في أحد الانفجارات، وموضحا أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين، حسب وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء.

“تصرفات استفزازية”

أتى ذلك، بعد يوم على إعلان وزير الخارجية الباكستاني جليل عباس جيلاني، أن إسلام آباد تحتفظ بحق الرد على الهجمات الإيرانية على أراضيها.

كما جاء بعدما استدعت اسلام اباد المبعوث الإيراني للاحتجاج على ما وصفته بـ “الانتهاك غير المبرر لمجالها الجوي”. كما استدعت سفيرها من طهران وفقا لـ”العربية” .

كذلك أتى هذا القصف في يوم التقى رئيس الوزراء الباكستاني مع وزير الخارجية الإيراني في دافوس، وبالتزامن مع إجراء بحريتي البلدين مناورات في مضيق هرمز ومياه الخليج.