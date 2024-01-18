بريطانيا تؤيد ضرب أمريكا للحوثيين باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بقرار لندن للمشاركة في ضرب مواقع حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن بأنه قرار "صائب".

وبحسب وكالة الإنباء الروسية، فإن سوناك شارك في مؤتمر صحفي: "العدد المتزايد للهجمات غير القانونية على السفن التجارية يدعو للقلق، ويتسبب باضطرابات هائلة للاقتصاد العالمي ويعرض حياة الأبرياء للخطر".

وتابع: "كان من الصواب أننا قررنا اتخاذ إجراءات لحماية المصالح والأرواح جنبا إلى جنب مع حلفائنا، لقد أعربنا بوضوح عن إدانتنا لهم (الحوثيون)".

وختم بالقول: "سنواصل إرغامهم على الامتناع عن تنفيذ هجماتهم".

وفي وقت سابق، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من أن بريطانيا مستعدة لتنفيذ مزيد من الضربات لمواقع الحوثيين في اليمن إذا استمروا في مهاجمة السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.

ونفذت القوات الأمريكية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع الحوثيين، بينها موقع رادار في العاصمة اليمنية صنعاء وقاعدة بحرية في الحديدة.

وبعد الضربات الأولى أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن مع حلفائها سترد على الحوثيين إذا واصلوا سلوكهم الذي وصفه بأنه "مثير للغضب".