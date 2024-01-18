وزير المالية البريطاني: ينبغي وضع قوانين للذكاء الاصطناعي حتى لا نوقف عجلة نموه

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إنه يفضل التنظيم "الخفيف" للذكاء الاصطناعي، لأنه لا يزال في مرحلة مبكرة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حذر في كلمة أمام منتدي الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا بأنه إذا حدث خلاف ذلك فإننا نخاطر بوقف نمو ثورة الذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من سرده لبعض عيوب الذكاء الاصطناعي حاليا إلا أنه يرى أنه يمكن تحقيق أداء جيد جدًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل بعض المشاكل الكبيرة التي نواجهها.

وقال هانت، على سبيل المثال، عندما يحدث الوباء التالي، لا نريد أن نضطر إلى الانتظار لمدة عام للحصول على لقاح. إذا تمكن الذكاء الاصطناعي من تقليص الجدول الزمني لتطوير ونشر اللقاح التالي من سنة إلى شهر، فستكون خطوة كبيرة إلى الأمام.

وضرب هانت مثال آخر على استخدام الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في الخدمات العامة مما سيؤدي إلى خدمات عامة أكثر كفاءة بضرائب أقل، وهذا يعد فوزًا كبيرًا.

وفي السياق ذاته، حذر قال الملياردير الأمريكي، مارك بينيوف، مالك صحيفة تايم والرئيس التنفيذي لشركة سيلزفورس للخدمات السحابية من مخاطر انفلات أو الاستخدام الخاطئ للذكاء الأصطناعي.

وقال بينيوف في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا إنه لا نريد أن نرى "هيروشيما الذكاء الاصطناعي" في تشبيه لما حدث من انفجار القنبلة الذرية في هيروشيما اليابان.

وشدد على ضرورة التركيز على القوانين التنظيمية والسلامة حاليا مشيرا إلى فوائد الذكاء الاصطناعي، قائلا إن العملاء سيحصلون على خدمة أفضل بينما سيحصل الرؤساء التنفيذيون على هوامش ربح أفضل.

ولذا خلص بالقول إنه "يتعين علينا ان نفعل ذلك مع وجود قيم صحيحة".