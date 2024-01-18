1.2 مليار جنيه من تحالف مصرفي لشركة غبور لإنشاء مصنع لتجميع السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلن بنك مصر عن ترتيبه قرضا مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لشركة غبور مصر لتصنيع وسائل النقل بالتعاون مع بنكي "إتش إس بي سي" والاستثمار العربي "aiBANK"، وفق بيان له اليوم.

ويستهدف القرض تمويل جزء من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدرة لمشروع إنشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات، والذي يهدف لزيادة الطاقة الإنتاجية لـ"غبور مصر" من السيارات المجمعة محلياً تعزيزاً لاستراتيجية الدولة في دعم الإنتاج المحلي وزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، وفق البيان.

ويدعم هذا التمويل المشترك خطة الشركة في توفير وسائل النقل بمختلف أنواعها بالأسواق المحلية، وذلك تلبيةً لمتطلبات السوق، ويغطي التمويل المشترك نسبة 60% من التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار جنيه.

وتولى بنك مصر، وفق البيان، قيادة القرض بصفته المرتب الرئيسي الأول ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي مصر بصفته المرتب الرئيسي الأول، و aiBANKبصفته المرتب الرئيسي الأول.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن القطاع المصرفي له دورا حيويا في دعم الاقتصاد القومي، وخاصة أن صناعة السيارات في مصر تشهد تطورات جادة من أجل التوسع في الإنتاج المحلي لخفض فاتورة الاستيراد.

وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر وضرورة تضافر الجهود من أجل تعظيم المنفعة التي تعود على المجتمع ككل، بحسب المغربي.

وأضاف عاكف المغربى أن البنك يحرص على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية، مثل تمويل صناعة السيارات باستحداث طرق عمل مرنة وبما يتوافق مع السياسة الائتمانية لبنك مصر، وتعد مشاركته في التمويل المشترك طويل الأجل لإنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف سيارة في العام؛ خطوة في طريق تعزيز الصناعة المحلي.

وقال نادر غبور، العضو المنتدب لشركة جي بي كوربوريشن، إن الاستثمارات في مصنع السادات تعكس ثقتهم في قوة سوق السيارات المصري على المدى الطويل.

وأوضح غبور أن إنشاء وتطوير مصنع السادات يساعد الشركة على خدمة السوق المصري عبر توفير المنتجات عالية الجودة من السيارات المجمعة محليًا بأسعار تنافسية تستوعب شرائح استهلاكية مختلفة من العملاء.

وأكد غبور على اهتمام الشركة بتوسيع نطاق أعمالها داخل السوق المصري وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الصناعات المغذية، وبالتالي تقليل الاعتماد الكبير على الواردات من خلال زيادة الإنتاج، الذي يسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على العملة الصعبة.