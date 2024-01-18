20 صورة مقربة تكشف لنا خبايا العالم الذي لا نراه

محمد اسماعيل - القاهرة - تكمن أهمية الصور الماكرو، أي الملتقطة بالعدسات المقربة، في قدرتها على كشف تفاصيل يستحيل علينا أن نراها بالرؤية المجردة.

تكشف لنا الصور المقربة، عالما خفيا من الكائنات والنباتات التي نعتقد أنها شديدة البساطة.

كما تكشف أيضا ذلك التعقيد والتنوع المذهل الذي يحتشد به كوكبنا.

ونشر موقع 121clicks تقريرا بالصور الفائزة بجوائز التصوير الفوتوغرافي الدولية (IPA) في فئة الماكرو.

تعمل هذه الصور الحائزة على جوائز بمثابة نوافذ تطل على خفايا لعالم الطبيعي، حيث تصور ببلاغة جماله وتنوعه وقوته الجامحة.

تنقسم هذه الصور بين الفئتين الاحترافية وغير الاحترافية، لكن كليهما يظهر براعة المصورين في استغلال التكنولوجيا المتطورة، في التلصص على هذا العالم.

كما تشمل قائمة الصور المرفقة بهذا التقرير، اللقطات التي حصلت على تكريم خاص من لجان التحكيم.