24 أبريل.. استئناف مؤسس الحركة المدنية على حبسه سنة مع الإيقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حددت المحكمة المختصة جلسة 24 أبريل المقبل لنظر استئناف المهندس يحيي حسين عبد الهادي على حُكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ، بحسب دفاعه المحامي أحمد صبري أبو علم.

كانت محكمة جنح مدينة نصر، قضت اليوم الخميس بحبس يحيى حسين، مؤسس الحركة المدنية سنة مع الإيقاف بتهمة نشر أخبار كاذبة، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق دفاعه.

نسبت النيابة لـ"عبد الهادي" تهمة نشر أخبار كاذبة في 3 مقالات كتبها عبر حسابه على موقع فيسبوك بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

كانت النيابة العامة أحالت مؤسس الحركة المدنية إلى المحاكمة مرة أخرى في القضية رقم 1206 لسنة 2023 بتهمة "حيازة منشورات".

وكتب مؤسس الحركة المدنية عقب إعلانه بالمحاكمة "تسلمت استدعاء من النيابة العامة للمثول أمام محكمة مدينة نصر، باكر الخميس 13 أبريل 2023، مُتهمًا في القضية رقم 1206 لسنة 2023".

يذكر أن الرئيس السيسي كان أصدر عفوًا رئاسيًا عن "عبد الهادي" في يونيو 2022 بعد أسبوع من الحكم عليه بالحبس 4 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 277 لسنة 2019 المعروفة إعلاميًا باسم "اللهم ثورة".