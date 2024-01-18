انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يؤكدان: الحوار والمفاوضات والمشاورات ضرورية للاستقرار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لـ الخليج 365، أن حسين اتصل اليوم بـ"فيدان"، وأطلع نظيره التركي على "تفاصيل العدوان الإيراني على مدينة أربيل، كما تبادلا وجهات النظر بالتطورات في المنطقة وخاصةً الصراع المسلح بين باكستان وإيران".من جانبه، أطلع الوزير التركي، الوزير على "آخر المستجدات بشأن الاتصالات التي أجراها مع الجانبين الإيراني والباكستاني حول الأزمة الحالية بين الجانبين".

وأكد الوزيران "ضرورة اللجوء إلى الحوار والمفاوضات والمشاورات لحل المشاكل والتوترات في المنطقة بما يخدم الاستقرار ويساهم في استتباب الأمن فيها".

في سياق متصل، أشارا الوزيران إلى "أهمية العلاقات بين العراق وتركيا وضرورة تعزيزها وتطويرها، وعبرا عن اعتزازهما بما تتسم به العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الصديقين من متانة وقوة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".