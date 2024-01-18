أوكرانيا تجري مفاوضات لإحياء مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار، اليوم الخميس، بأن هناك مفاوضات تجرى بشأن مبادرة تصدير الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة، بين كييف وموسكو، وتوقفت في صيف 2023.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر بودنار، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية إن المبادرة الحبوب لا تعمل في الوقت الراهن، وهناك بعض المفاوضات تجرى لإيجاد صيغة لمساعدة محتملة من الشركاء الدوليين لأوكرانيا.

يذكر أن روسيا انسحبت من الاتفاق في يوليو من العام الماضي، بعد عام من توسط تركيا والأمم المتحدة لإبرامه، بسبب العقوبات المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة الروسية، وأن الحبوب الأوكرانية لا تصل بكميات كافية للبلدان المعوزة.