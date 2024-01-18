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القسام تفجر 4 ناقلات جند إسرائيلية في مناطق متفرقة بغزة

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ياسر رشاد - القاهرة - استهدفت كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية، بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال فطاع غزة، وأخرى في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت القسام، ناقلة جند إسرائيلية على جبل الريس شرق حي التفاح بقذيفة "الياسين 105"، ويشتبكون مع جنود كانوا حولها ويوقعونهم بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب القسام، أن رجالها بعد عودتهم من خطوط القتال، قاموا بتفجير منزل مفخخ مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة، مكونة من ٣٠ جندياً بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل.

وأضافت القسام، أنه تم القضاء على الجنود الإسرائيليين، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما وقعت اشتباكات وانفجارات متتالية مع قوات الاحتلال، بعد اقتحام مدينة قلقيلية.

 

واستهدف مجاهدو القسام دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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