حزب الله: قرار إدراج أنصار الله على لوائح الإرهاب سيزيد اليمنيين اصرارا

ياسر رشاد - القاهرة - أدان حزب الله في لبنان قرار الولايات المتحدة الأميركية بادراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب ‏الاميركية، ووصفه بالقرار الظالم والمتعسف والباطل، واستكمال للعدوان الأميركي على اليمن ‏والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولا الى الغارات الأخيرة.‏

وأضاف في بيان له: "أن الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الارهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزة ‏وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن ‏الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثم تقوم بتصنيف ‏المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها ‏العدواني على العالم بأسره. ‏

وأشارت حزب الله، إلى أنهم يعتقدون أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر ‏لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده اصرارا على مواصلة أدائه المشرف، حتى وقف حرب ‏الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة.‏