روسيا: القوات الأوكرانية تنشر أنظمة دفاع جوي على المرافق المدنية وتعرضهم للخطر

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن "القوات الأوكرانية تنشر أنظمة الدفاع الجوي على المرافق المدنية وتعرض حياة المدنيين للخطر".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضح لافروف -في مؤتمره الإخباري السنوي المكرس لمراجعة إنجازات السياسة الخارجية في موسكو في عام 2023، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية- "في الواقع، هناك قواعد الحرب التي يجب احترامها، وهناك أيضًا قانون إنساني دولي مكتوب في عدد من المؤتمرات، الجيش الروسي يتابع هذه القواعد بدقة أثناء إجراء العملية العسكرية الخاصة".

وأردف: "نحن نستهدف بدقة المواقع التي تنتمي إلى القوات المسلحة الأوكرانية والبنية التحتية ذات الصلة والمرافق الأخرى".

ووفقا له، فإن البيانات الرسمية توضح أنه لا أحد يخبر كييف باحترام القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن "هذا هو دليل أكثر على المعايير المزدوجة".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الروسي أنه من المقرر أن يستخدم روسيا وشركائها في الهياكل الأوروبية لاستخدام مزايا تنافسية لتطوير اقتصادهم.

ولفت إلي أنه "من المهم في الظروف الحالية أن الشراكة الاقتصادية التي تلبي مصالح جميع بلدان قارتنا المشتركة تتطور، نحن مقدرون لاستخدام هذه المزايا التنافسية الموضوعية".

وأضاف أن الفضاء الأوراسي كانت القوة الدافعة للاقتصاد العالمي لسنوات عديدة وستحافظ على هذا الدور لسنوات عديدة.