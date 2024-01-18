وهاب التقى وفدًا من "حزب الله" وتأكيد "استمرار التصدي للعدوان الأميركي- الصهيوني على المنطقة"

أعلنت أمانة الإعلام في حزب "التّوحيد العربي"، أنّ "رئيس الحزب ​وئام وهاب​ التقى في دارته في الجاهلية، وفدًا من "​حزب الله​" برئاسة النّائب السّابق ​محمود قماطي​. وجرى خلال اللّقاء البحث في الأوضاع الرّاهنة على السّاحتَين الإقليميّة والدّوليّة".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين أكّدوا استمرار التّصدّي للعدوان الأميركي- الصّهيوني على المنطقة"، متوجّهين بالتّحيّة إلى "كلّ من المقاومين الأبطال في ​غزة​ و​الضفة الغربية​ وكلّ ​فلسطين​، وإلى المجاهدين على الحدود اللّبنانيّة- الفلسطينيّة، وتصدّيهم البطولي للاعتداءات الإسرائيليّة على سيادة ​لبنان​ وأمنه واستقراره".

كما أشاد المجتمعون، بـ"شجاعة ​اليمن​ دولةً وجيشًا وشعبًا"، مشدّدين على "حقّ ​إيران​ في ضرب أوكار الإرهاب الّذي يستهدفها، وكذلك على حقّ المقاومة العراقيّة في محاربة الإرهاب على أراضيها".