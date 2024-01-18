وهاب التقى وفدًا من "حزب الله" وتأكيد "استمرار التصدي للعدوان الأميركي- الصهيوني على المنطقة"

أعلنت أمانة الإعلام في حزب "التّوحيد العربي"، أنّ "رئيس الحزب وئام وهاب التقى في دارته في الجاهلية، وفدًا من "حزب الله" برئاسة النّائب السّابق محمود قماطي. وجرى خلال اللّقاء البحث في الأوضاع الرّاهنة على السّاحتَين الإقليميّة والدّوليّة".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "المجتمعين أكّدوا استمرار التّصدّي للعدوان الأميركي- الصّهيوني على المنطقة"، متوجّهين بالتّحيّة إلى "كلّ من المقاومين الأبطال في غزة والضفة الغربية وكلّ فلسطين، وإلى المجاهدين على الحدود اللّبنانيّة- الفلسطينيّة، وتصدّيهم البطولي للاعتداءات الإسرائيليّة على سيادة لبنان وأمنه واستقراره".
كما أشاد المجتمعون، بـ"شجاعة اليمن دولةً وجيشًا وشعبًا"، مشدّدين على "حقّ إيران في ضرب أوكار الإرهاب الّذي يستهدفها، وكذلك على حقّ المقاومة العراقيّة في محاربة الإرهاب على أراضيها".
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