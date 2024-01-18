"حزب الله" دان إدراج أنصار الله على لوائح الإرهاب: أميركا هي راعية الارهاب والعدوان الاجرامي على غزة

أعرب "حزب الله"، في بيان، عن إدانته "قرار الولايات المتحدة الأميركية بادراج حركة أنصار الله على لوائح الإرهاب الاميركية، ويعتبره قرارا ظالما متعسفا وباطلا، وهو استكمال للعدوان الأميركي على اليمن والمتواصل منذ سنوات عدة، وصولا الى الغارات الأخيرة".

وأكد الحزب، أن "الولايات المتحدة الاميركية هي راعية الارهاب الصهيوني والعدوان الاجرامي على غزة وشعبها الصامد والمدافع عنه في كل المحافل والمؤسسات الدولية، وإنه لمن العجب أن الولايات المتحدة تعتدي على اليمن العزيز وشعبه الشريف والمضحي ثم تقوم بتصنيف المعتدى عليه على ما تسميه لوائح الارهاب التي تعكس ثقافتها الإجرامية وتسلطها العدواني على العالم بأسره".

ولفت الى اننا "نعتقد أن هذ القرار لن ينال من عزيمة الشعب اليمني العظيم ودوره الفعال والمؤثر لرفع الحصار عن قطاع غزة، بل سيزيده اصرارا على مواصلة أدائه المشرف حتى وقف حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته المحقة والعادلة".