قام رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن ومعاون مسؤول المنطقة في حزب الله لشؤون المؤسسات الرسمية هاني فخرالدين بزيارة مديرة مؤسسة مياه البقاع بالتكليف بولا حاوي حيث تم التداول بحقوق عمال تشغيل محطات ابآر مؤسسة مياه البقاع لتوزيع المياه في قرى وبلدات شرقي بعلبك وانضمامهم الى عمال غب الطلب، وتم التوافق على تأمين حقوقهم المشروعة باسرع وقت.

كانت هذه تفاصيل خبر الحاج حسن التقى مديرة مؤسسة مياه البقاع وبحثا بحقوق عمال تشغيل محطات آبار المؤسسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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