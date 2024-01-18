شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة لصد هجوم روسي.. الناتو يحشد 90 ألف جندي في تدريب عسكري والان نبدء بالتفاصيل

تدريب سابق

الدمام - شريف احمد - يعتزم حلف شمال الأطلسي (ناتو) حشد 90 ألف جندي من أجل مناورة ترمي إلى ردع العدوان الروسي في أكبر تدريب ينظمه الحلف منذ نهاية الحرب الباردة.وبحسب معلومات فإن سيناريو تدريب "المدافع الصامد " الذي من المقرر أن يبدأ في فبراير، يحاكي التصدي لهجوم روسي على أراضي الحلفاء وهو الأمر الذي يؤدي بدوره لتفعيل البند الخامس من معاهدة الناتو التي تنص على تعهد بالدفاع الجماعي.جرى تنظيم أكبر تدريبات للناتو ما بعد الحرب الباردة في 2018.وكانت تلك التدريبات تسمى "ترايدنت جنكشتر" التي أجريت بشكل كبير في النرويج وشارك فيها نحو 51 ألف جندي.