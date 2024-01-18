نقابة المحامين تعيد تشكيل هيئة المكتب التنفيذي

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش اليوم مجلس نقابة المحامين تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى، والتى تقضى ببطلان تشكيل هيئة المكتب التنفيذي، حيث قرر المجلس فتح باب الترشح على مناصب هيئة المكتب التنفيذي.

وجاءت المناصب كالتالي، الوكيلين بالتزكية وهم محمود الداخلي ويحيى التوني، أما الأمانة العامة، ففاز بها بالتزكية كلا من: حسين الجمال أمينًا عامًا، وأبو بكر ضوة أمينًا عامًا مساعدًا، أما أمانة الصندوق، ففاز بها بالتزكية، عبد المجيد هارون أمينًا للصندوق، وأسامة سالمان أمينًا مساعدًا لأمين الصندوق.

وفي سياق متصل، أعلن مجلس النقابة عن فتح باب الترشح يوم 27 يناير الجاري، على أن تتم الدعوة للانتخابات يوم 9 مارس القادم.

يذكر أن مجلس نقابة المحامين دعا لاجتماع المجلس للإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات المحامين، حيث تُجرى الانتخابات على مقعد النقيب ومجلس النقابة والبالغ عددهم 28 عضوًا منهم، 8 أعضاء عن دوائر الاستئناف، و3 أعضاء عن الإدارات القانونية، و17 عضوًا مستوى عام طبقًا لأعلى الأصوات.