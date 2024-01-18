تحديد موعد الترشح لمنصب النقيب.. "المحامين" تتخذ قرارات جديدة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال.

وانتهى الاجتماع إلى بعض النتائج التي شملت:

ــ تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول:

1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق 31/1/2024.

2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.

4 ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق 8/2/2024.

7 ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت الموافق 10/2/2024.

8 ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.

9 ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء الموافق 13/2/2024.

10 ـ انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024

11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.