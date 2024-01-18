انت الان تتابع خبر الصحة العالمية توضح بشأن حدوث جائحة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخدمة الصحفية للهيئة في بيان لها: "فيما يتعلق بهذه التصريحات، أجرت الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك (روس بوتريب نادزور)، أيضا مشاورات مع ممثلي وزارة الخارجية الروسية والمقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، فأكدوا عدم موثوقية البيانات حول خطر حدوث جائحة جديدة كما أوردت بعض قنوات تيلغرام".وأشارت الهيئة إلى أن الرسائل المتناقلة على بعض قنوات "تيلغرام" حول إعلان (بيان) منظمة الصحة العالمية عن الوباء القادم بحلول شهر ايار ناجمة عن "خطأ في التفسير".

حيث أوضحت الهيئة أن بيان منظمة الصحة العالمية كان يتعلق بوضع اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الأوبئة ينبغي استكمالها بحلول ايار 2024.

وكانت الخدمة الصحفية للهيئة، قد أفادت في وقت سابق من اليوم بأن التصريحات بشأن مرض "إكس" قد لا تكون دوافعها علمية بل اقتصادية.

