الناتو "يوبخ" سكان الدول الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أفاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، الأدميرال روب باور، بأن الجيش يفعل الكثير لضمان القدرات الدفاعية لدول الناتو، ولكن حان الوقت لكل من السكان المدنيين والقطاع الصناعي لإدراك دورهم في هذا الأمر.

وحسب سبوتنيك، قال باور خلال مؤتمر صحفي: "على مدى العام الماضي، قام الجيش بالكثير في المسائل الدفاعية، لكن مجتمعاتنا لم تدرك أنه ليس فقط الجيش يجب أن يتصرف في حالة الحرب، بل المجتمع بأكمله سيشارك في هذا، سواء أحببنا ذلك أم لا".

وأضاف: "شكل الناتو مجموعات تكتيكية جديدة وسيقوم بإجراء تدريبات غير مسبوقة على نطاق واسع، لكننا بحاجة أيضًا إلى مناقشة القاعدة الصناعية، وعلى السكان أن يدركوا أنهم جزء من الحل".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فاليري تشالي، بأن أوكرانيا تحتاج إلى تدخل مباشر لجيوش "الناتو"(حلف شمال الأطلسي) في الصراع مع روسيا.

وقال تشالي في مقابلة مع قناة "OBOZREVATEL" على "يوتيوب": "أعتقد من وجهة النظر الأوكرانية... يجب على دول الناتو أن تكون إلى جانبنا بالفعل. ليس فقط بالمساعدة، ولكن بالمشاركة في الحرب. وهذا ما يمكن أن يضع حدًا للحرب في أوروبا".