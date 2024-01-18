القسام تنشر مشاهد لالتحام قواتها مع الاحتلال في حي التفاح .. صور

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت القسام مشاهد، لالتحام مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وعلى مدار اليوم، نفذت القسام عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي منها، فجرت كتائب القسام فوهة نفق بقوة إسرائيلية، واستهدفت دبابة صهيونية من نوع ميركافا يعتليها 3 جنود بقذيفة الياسين 105" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

واستهدفت القسام ناقلة جند إسرائيلية، بقذيفة "الياسين 105" بالقرب من المقبرة الشرقية شرق جباليا شمال فطاع غزة، وأخرى في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت، ناقلة جند إسرائيلية على جبل الريس شرق حي التفاح بقذيفة "الياسين 105"، ويشتبكون مع جنود كانوا حولها ويوقعونهم بين قتيل وجريح.

وأعلنت القسام، أن رجالها بعد عودتهم من خطوط القتال، قاموا بتفجير منزل مفخخ مسبقاً بعدد من العبوات الناسفة بقوة إسرائيلية راجلة، مكونة من 30 جندياً بعد استدراجهم للمنزل وفور دخولهم للمكان تم نسفه بالكامل.

وأضافت أنه تم القضاء على الجنود الإسرائيليين، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما وقعت اشتباكات وانفجارات متتالية مع قوات الاحتلال، بعد اقتحام مدينة قلقيلية.

واستهدف مجاهدو القسام دبابتين من نوع "ميركفاه" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" في منطقة عبسان شرق مدينة خانيونس.