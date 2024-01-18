الرئيس التونسي يؤكد عمق العلاقات وروابط التعاون مع كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس، عمق العلاقات وروابط التعاون بين بلاده وكوريا الجنوبية، وذلك منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1969.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "كيم جين بيو" في قصر قرطاج، حيث أكد أن هذه الزيارة تعكس الرغبة المتبادلة في تطوير هذه العلاقات والإدراك المشترك بتوفر آفاق واعدة ومتنوعة لتعميق فرص الشراكة لا فقط على المستويين الاقتصادي والاستثماري، بل أيضا على مستوى تعزيز التشاور السياسي والبرلماني،وتشجيع التعاون الفني والبحث العلمي وتبادل الخبرات والطلاب والباحثين ونقل التكنولوجيا...وذلك حسبما أفاد بيان للرئاسة التونسية.

وأشار الرئيس إلى أن تكثيف نسق تبادل الزيارات من شأنها أن تعزز التقارب بين الشعبين الصديقين، وتعطي دفعا جديدا لعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتحفيز الاستثمارات الكورية في تونس.

وأكد الرئيس التونسي موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني في صموده ضد حرب الإبادة التي يتعرض لها وفي كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الكوري الجنوبي كيم جين بيو أن بلاده تعتز بالعلاقات العريقة والمتينة التي تجمعها بدولة تونس، مشيرًا إلى أن تونس تتمتع بموقع استراتيجي وموارد بشرية مميزة تفسح المجال نحو استكشاف آفاق أرحب للتعاون في عدة قطاعات واعدة في إطار ثنائي أو في إطار التعاون مع الدول الإفريقية.

وأعرب عن تطلع بلاده إلى مشاركة الرئيس التونسي في القمة الإفريقية ـ الكورية التي ستنعقد في شهر يونيو 2024 بسول، معربًا عن أمله في أن تذلل تونس أي عقبات للمستثمرين الكوريين حتى يواصلوا نشاطهم في أفضل الظروف.