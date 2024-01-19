"القسام" تشيع جنازة المقاتل وليد حسنين في لبنان.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - شيع أهالي مخيم المية ومية، جنوب صيدا، جنازة الشهيد وليد حسنين من كتائب القسام، وقد ارتقى خلال مواجهة قوات الاحتلال على الحدود بين لبنان وفلسطين.

شارك في جنازته عدد كبير من أهالي المخيم، كما ودعته السيدات بالزغاريد والدعاء له.

ونعاه حزب الله في بيان عسكري قال فيه : "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى أبناء شعبنا وجماهير أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد القسامي المجاهد وليد أحمد حسنين، من مخيم المية ومية صيدا جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا مساء أمس الأربعاء 05 رجب 1445هـ، الموافق 17 يناير 2024م؛ خلال مهمة جهادية في جنوب لبنان ضمن معركة طوفان الأقصى".

كتائب القسام تشيع جنازة المقاتل وليد حسنين في لبنان

كتائب القسام تشيع جنازة المقاتل وليد حسنين في لبنان

كتائب القسام تشيع جنازة المقاتل وليد حسنين في لبنان

كتائب القسام تشيع جنازة المقاتل وليد حسنين في لبنان

كتائب القسام تشيع جنازة المقاتل وليد حسنين في لبنان

على جانب آخر، يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أعلن مساء أمس الخميس، أنه دون قيام دولة فلسطينية مستقلة لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة، وذلك في معرض تعليقه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وأضاف أبو ردينة: "المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء السياسات العدوانية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. إن تصريحات الإدانة والتنديد وحدها لم تعد تكفي، وإذا كانت هناك إرادة دولية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة والعالم، لا بد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها".